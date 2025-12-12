L'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, interviene sul tema San Siro con un lunghissimo articolo pubblicato oggi da Libero. "In realtà, non c’è alcun “monumento culturale” da salvaguardare, sotto il profilo della conservazione del patrimoni o artistico, ma piuttosto un imponente manufatto, manipolato, ristrutturato, più volte rigenerato nel tempo, tanto da esserne snaturato, privato degli originari connotati architettonici e perciò di qualsiasi identità stilistica da tutelare", afferma.

"Già da tempo - si legge - e ben prima di proclamarlo pubblicamente, anche con una proposta risolutiva, abbattimento del vecchio e costruzione del nuovo, Milan ed Inter, principali, se non unici utilizzatori dell’impianto sportivo, ne avevano dichiarato l’inadeguatezza, l’inarrestabile obsolescenza, anche dopo avervi fatto, nel decennio precedente, divenute concessionarie dell’impianto, ancora di proprietà comunale, ingenti investimenti per adattarlo alle nuove e mutate circostanze del calcio moderno: ad esempio gli spazi chiusi e climatizzati, ricavati nelle balconate per ospitare eventi oltre quello in campo, il museo del calcio ed altri cospicui interventi d’ammodernamento e ristrutturazione".