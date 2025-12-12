Dopo il ko beffardo con il Liverpool, l'Inter torna in campo a Genova contro i rossoblu. kick-off domenica ore 18. Ancora diversi dubbi di formazione per Chivu: Bonny sfida Thuram; da capire chi tra Barella e Zielinski farà le veci dell'infortunato Calhanoglu; Bastoni, Carlos Augusto e Diouf si giocano due maglie tra difesa e fascia destra. Ai box, oltre al turco, pure Acerbi, Dumfries, Darmian, Palacios e Di Gennaro. Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny.