Stop per due: Acerbi e Calhanoglu si aggiungono a una già nutrita schiera di infortunati (Dumfries, Darmian, Palacios e Di Gennaro, tutti peraltro lungodegenti). Ma il Corriere dello Sport rassicura: Chivu ha già soluzioni pronte per non soffrire troppo la mancanza. Quella del turco, inoltre, non dovrebbe essere lunga, a differenza del centrale.

Il quotidiano romano annuncia il rilancio da titolare di Bisseck e pure quello di Zielinski, già al Ferraris contro il Genoa. "In difesa per rimpiazzare Acerbi c’è anche la soluzione De Vrij, pronto all’uso nonostante un minutaggio ridotto che lo ha visto partire titolare in campionato appena due volte fin qui (contro Cagliari e Cremonese) - si legge -. Il reparto arretrato del resto sarà orfano per un po’ dell’ex Lazio e Sassuolo, che l’anno scorso tra ottobre e novembre si era fermato per guai muscolari e ci aveva messo diverso tempo a recuperare la forma migliore, lottando anche con il rischio ricadute che a 37 anni sono sempre dietro l'angolo. A centrocampo invece la regia contro il Genoa dovrebbe passare nelle mani di Barella, con l’innesto di Sucic da mezzala destra, in attesa che si ristabilisca Calhanoglu e nella speranza che il turco ritrovi presto continuità senza un remake di quanto accaduto l’anno scorso, quando si era fermato addirittura tre volte tra ottobre e gennaio per alcune rogne muscolari".

Oltre ai rientri di Dumfries e Darmian (più vicino quello dell'ex Parma), altre alternative sempre pronte sono Carlos Augusto e Diouf.

