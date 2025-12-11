Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla analizza così il momento vissuto dall'Inter, soffermandosi in particolare sul ko rimediato contro il Liverpool: "Bisogna essere critici. Bastoni sa benissimo che ha fatto una stupidaggine, non era rigore per me, però sei dentro l'area e sai cosa succede oggi, perché strattonare in quel modo? Quel rigore ci sarebbe ogni calcio d'angolo, perché ci si tiene sempre".