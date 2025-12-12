La verità è che alla fine nel calcio contano solo i risultati, purtroppo. Io cerco sempre di non ridurre tutto ai minimi termini, cercando di analizzare, capire, spiegare cosa dice una partita perché sono convinto e lo sarò sempre, che la prestazione conti molto di più. Cioè se tu giochi bene e perdi, cosa che può anche succedere, continuando su quella strada sarai destinato ad ottenere successi nonostante la sconfitta subita. Se al contrario vinci non meritando, puoi anche portarsi a casa i tre punti, ma il futuro sarà nebuloso se non cambi registro.
Si deve sempre partire da questo concetto, tenendo pure conto della forza degli avversari, dello stato di forma, di quel che sarebbe potuto essere e non è stato. Dove si può migliorare, cosa c’è da diversificare e così via. Poi però, in talune partite, c’è anche il fattore fortuna e quello arbitrale. Ridurre tutto a questi due elementi sarebbe più di quanto sbagliato si possa sostenere, ma ritengo pure che siano fattori dei quali oggettivamente si debba tenere conto, perché incidono nelle gare. E se allora la fortuna devi andartela a cercare, come successo a Verona, quando l’Inter magari non meritava di vincere ed è tornata a casa con un prezioso 2-1 grazie a un autogol rocambolesco, si deve pure tranquillamente sottolineare come la sfida col Liverpool sia stata sostanzialmente decisa, visto il minuto in cui è stato assegnato un rigore inesistente da Var e arbitro.
Tutti sappiamo che quello non è mai penalty. Poi se si vuole fare i fenomeni o i pignoloni del caso si può pure dire: “E ma Bastoni tira la maglia…”, ma la realtà è che Wirtz sembra un pesce fuori dall’acqua che non riesce a respirare per come cade. Slot e Van Dijk - che probabilmente aveva causato un rigore nel primo tempo -, molto onestamente, hanno tranquillamente ammesso l’abbaglio dell’arbitro. Va bene non ridurre tutto a questo, ripeto, anche per non dare alibi ai calciatori, che se hanno perso cinque scontri diretti con i top italiani e europei hanno sicuramente le loro colpe.
Ma far finta di nulla, anche no. Chivu potrà proseguire sulla sua linea, ci mancherebbe, lo stesso vale per il presidente Marotta e così via. Ma reputo un dovere da cronista riportare l’oggettività dei fatti: ossia che contro i Reds hai perso anche per un calcio di rigore che mai sarebbe dovuto essere calciato.
Adesso serve rialzarsi subito. E possibilmente portare a casa pure il primo trofeo della stagione, altrimenti, rigori o meno, la situazione rischierebbe di diventare pesante. Quei momenti di criticità di cui parlava il mister neanche poi così tanto tempo fa potrebbero essere arrivati. Ma sia lui che i calciatori dell’Inter hanno tutto per zittire immediatamente i propri detrattori.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:54 Bergomi: "Turnover fondamentale per arrivare in fondo. L'Inter col Liverpool mi ha sorpreso. Poi sul tocco di Van Dijk..."
- 23:35 Rampulla: "Bastoni sa di aver fatto una stupidaggine, anche se non era rigore"
- 23:20 La rivelazione di Petrachi: "Avevo preso Lautaro al Torino per 7 milioni, ma poi è saltato per le commissioni"
- 23:06 Doppiette di Ferguson e Bernardeschi, la Roma e il Bologna fanno festa: i risultati di Europa e Conference League
- 22:52 Marotta non si nasconde più: critico con gli arbitri e con le ‘sviolinate di calcio-spettacolo’. E su Chivu solo stima
- 22:38 Bastoni regista aggiunto: in Serie A solo Di Lorenzo più coinvolto dell'interista
- 22:23 L'onestà di Mac Allister sull'episodio Bastoni-Wirtz: "Per me una trattenuta del genere non è da calcio di rigore"
- 22:08 Marotta: "Rinnovo di Carlos Augusto? Gratificheremo chi se lo merita. Con Chivu abbiamo solo avuto coraggio"
- 21:53 Inter Women, Magull: "Sappiamo quanto conta un derby in Italia, in campo per vincere"
- 21:39 Adani: "Dare il rigore di Inter-Liverpool è da stupidi. La sceneggiata di Wirtz porta l'arbitro al VAR per fregarlo"
- 21:25 Inter, visita speciale ad Appiano: Tronchetti Provera consegna il Calendario Pirelli 2026
- 21:10 Inter, nessun pari fino alla 15esima giornata per la seconda volta nella storia. In trasferta è caccia a un primato
- 20:56 videoInter Christmas Party 2025, l'arrivo dei nerazzurri: Thuram senza treccine ma in pieno stile Tikus
- 20:40 La Fiorentina sorride: Kean e Gudmundsson regalano la prima vittoria a Vanoli. I risultati di Europa e Conference League
- 20:26 GdS - Dumfries, doppio rebus tra infortunio e futuro: tempi più lunghi. E il cambio di agente apre nuovi scenari
- 20:12 De Laurentiis: "Mourinho la sa lunga. Il primo scudetto sofferto e scontato, l'anno scorso abbiamo goduto di più"
- 19:58 Marotta: "Col Liverpool ko immeritato. Ingenuità ed errori favorevoli agli altri, saremo più furbi. Sul mercato..."
- 19:43 L'Inter domina nel gioco e nei gol: i numeri parlano chiaro. E sui corner solo due squadre in Europa son più letali
- 19:28 Fiorentina, Vanoli: "Dzeko leader carismatico oltre che grande giocatore. Merita di essere capitano"
- 19:13 videoLautaro premiato ai Gazzetta Sports Awards: "Abbiamo riportato l'Inter dove merita di stare, Chivu ci sta dando tanta energia"
- 19:00 Rivivi la diretta! "IO GIRO L'ITALIA PER TE", ospite INTER CLUB VALLE SCRIVIA. Le ultime verso GENOA-INTER
- 18:45 Morata, l'infortunio contro l'Inter costa caro. Il bollettino medico del Como: "Lesione di alto grado all'adduttore"
- 18:30 Dimarco al top in Serie A per occasioni create e assist. Dal 2004/05 ad oggi condivide un record solo con Maicon
- 18:15 Dal Canto: "Inter, più sconfitte del previsto. Ma dopo aver cambiato allenatore è normale"
- 18:00 Abodi: "No a Milan-Como a Perth? Va bene così, c'erano dei dubbi già prima". Poi una battuta sulla A in chiaro
- 17:45 Genoa e Inter al 115° incrocio in Serie A: il bilancio è a tinte nerazzurre
- 17:30 Bookies - Champions: l'Atalanta vede la top-8, sale in quota l'Inter. Ancora lontana la qualificazione agli ottavi della Juventus
- 17:16 Pier Silvio Berlusconi: "Sogno una gara di Serie A in chiaro la domenica sera, ma come si fa?"
- 17:02 Zwayer: allora non è vero che "Ci sarà pure un giudice a Berlino"
- 16:48 Serie A, Vardy MVP di novembre: battuti Lautaro e Maignan. De Siervo: "Giocatore d'altri tempi"
- 16:34 Arsenal a punteggio pieno in Champions, a gennaio c'è l'Inter. Arteta: "La squadra sa adattarsi a ogni contesto"
- 16:20 UFFICIALE - Promozione per l'ex nerazzurro Bolzoni, allenerà la prima squadra della Pro Patria
- 16:05 Acerbi fuori circa un mese, sinistra somiglianza con lo scorso anno. Ma Chivu ha già avviato la transizione
- 15:50 Lo scopritore di Kulla: "Piaceva anche all'Inter, lo hanno seguito per una settimana intera"
- 15:36 Esposito: "Pio? Legame indescrivibile. Giocare con lui in Nazionale sarebbe un sogno doppio, ma è presto per pensarci"
- 15:22 Ritorno pubblicità betting, strada in salita: il Ministro Schillaci boccia un'iniziativa di Lotito
- 15:07 Ferrari: "Inter, il ko grave col Liverpool non può influenzare il cammino in Champions"
- 14:49 Atalanta, stop per Bellanova: lesione al bicipite femorale, salta la gara con l'Inter
- 14:39 Braida: "Campionato senza padroni. Milan da scudetto con Inter e Napoli, se a gennaio colmerà le lacune"
- 14:25 Dazn lancia il 'Pass Giornata': si potrà comprare un singolo turno di campionato, ecco quanto costerà
- 14:10 Scommesse, chiusa l'indagine nata dal caso Fagioli: anche un appuntato dei carabinieri tra gli indagati
- 13:53 Supercomputer Opta - Champions League, per l'Inter il rischio playoff è al 64,8%: nerazzurri decimi per xPoints
- 13:39 Sky - Acerbi fuori almeno un mese. Calhanoglu, valutazioni giorno per giorno: l'obiettivo è la Supercoppa italiana
- 13:25 Genoa, Malinovskyi: "De Rossi ha portato energia nuova. Inter forte, ma ce la giochiamo"
- 13:10 Inter, arriva l'esito degli esami di Acerbi: risentimento al bicipite femorale della coscia destra
- 12:56 Football Benchmark - Inter, record di ricavi per il calcio italiano: superata la Juve di Ronaldo. E l'utile...
- 12:42 Season Ranking, l'Italia resta al terzo posto dietro Inghilterra e Germania: la situazione
- 12:28 Romano: "Inter, Dumfries cambia agente: decisione importante. Possibile campanello per il futuro, in estate..."
- 12:14 Di Napoli: "Champions, l'Inter deve crederci. Squadra micidiale, ma in campionato la favorita è il Napoli"
- 12:00 TOP 8 CHAMPIONS, 16 punti possono BASTARE! Speranza CALHA, ACERBI torna nel 2026. DUMFRIES è un CASO
- 11:44 Verso Genoa-Inter, torna l'appuntamento con Chivu in conferenza: ufficializzato l'orario
- 11:30 Mourinho: "Scudetto, Inter e Napoli hanno un superpotenziale ma il Milan ha Allegri. Roma? Andrei al Circo Massimo"
- 11:16 Collovati: "Inter-Liverpool? Rigore assurdo, ma Bastoni sbaglia. E per l'estate c'è un'urgenza"
- 11:02 CdS - L'Inter e gli scontri diretti: se 3 indizi fanno una prova, cosa fanno 5?
- 10:48 CdS - Rigore pro Liverpool: stupore e sdegno anche in Gran Bretagna
- 10:34 La critica di Serena: "L'Inter non capisce i momenti clou della gara: anche i senatori sembrano impreparati"
- 10:20 Corsera - La Lega Serie A in aiuto alla nazionale: big match anticipato alle 20 prima dei playoff?
- 10:06 La Repubblica - Incontro Polizia-Lega Serie A: allo studio l'introduzione del riconoscimento facciale
- 09:52 Moretto: "Milan, proposto Icardi: non sono arrivate smentite secche, ma a oggi le possibilità sono basse"
- 09:38 TS - Dagli errori di Bastoni all'idiosincrasia da big match: Inter, ecco cosa non funziona
- 09:24 TS - Genoa-Inter senza sei nerazzurri. Calhanoglu ci prova per la Supercoppa. Gli altri...
- 09:10 GdS - Inter, tabù scontri diretti. Ma la sensazione nello staff di Chivu è...
- 08:56 Zenga: "Bastoni-Wirtz? Grave per un arbitro non intuire certe dinamiche. Non vedo problemi negli scontri diretti. E per il futuro della porta..."
- 08:42 CdS - Dumfries, il rientro resta avvolto nella nebbia. Buone notizie da Darmian
- 08:28 GdS - Acerbi nel 2026, Calhanoglu spera di esserci a Riad: oggi gli esami
- 08:14 GdS - Zwayer, crescono rabbia e polemica in casa Inter. E la Uefa dà ragione ai nerazzurri
- 08:00 A. Paganin: "Inter, tante sbavature nei big match. Bastoni contro il Livepool ha commesso un'ingenuità"
- 00:00 Inter-Como e Inter-Liverpool, di quale calcio stiamo parlando?