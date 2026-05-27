Quale futuro per Nico Paz? Il Como, con la conquista della Champions League, conta di poterlo trattanere un'altra stagione, Cesc Fabregas si dice persino ottimista in tal senso dopo aver parlato con il ragazzo. Il quale secondo quanto filtra rimarrebbe volentieri, a dispetto di un possibile ritorno al Real Madrid. In realtà, come sottolinea Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, il giocatore prima di prendere una decisione vuole capire che tipo di progetto tecnico ci sarà intorno a lui a Madrid. Nessun rifiuto a rientrare alla casa madre, ma il classe 2004 vorrebbe qualche garanzia prima di accettare il percorso già stabilito, con tanto di contratto già firmato.

Servirà però pazienza, la prossima settimana ci saranno le elezioni in casa Real e nel frattempo bisognerà capire che idee ha nei confronti di Nico Paz il nuovo allenatore José Mourinho. Però nel club madridista non sussistono particolari dubbi sulla volontà di riprendere il calciatore già questa estate, sfruttando la recompra pattuita un anno fa con il club lariano. Quasi tutto, in parole semplici, dipenderà dunque dalla valutazione dello Special One, in un contesto in cui l'Inter pare ormai definitivamente tagliata fuori da ogni possibilità di arrivare al figlio di Pablo Paz.

Sezione: News / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 13:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.