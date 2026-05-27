Continuano a trapelare novità e conferme sul fronte kit della prossima stagione. Dopo la presentazione ufficiale della maglia Home da parte dell'Inter, con tanto di evento in Piazza Gae Aulenti, Footy Headlines certifica anche le maglie pre-match che indosseranno i giocatori nerazzurri in casa e in trasferta, già emersi nei giorni scorsi.

Design: entrambe le maglie da pre-partita Nike dell'Inter 2026/2027 presentano lo stesso motivo a triangoli su tutta la superficie, tipico delle maglie da calcio pre-gara.

Colori: la maglia da casa è blu con loghi gialli, mentre quella da trasferta è bianca e blu navy.

Entrambe le maglie hanno i colori dei rispettivi kit, quello casalingo e quello da trasferta. La prima maglia da calcio pre-partita dell'Inter per la stagione 2026/2027, firmata Nike, è blu con loghi gialli, mentre la versione da trasferta è bianca e blu navy.