In questi giorni si parla tanto di mercato in entrata in casa nerazzurra, con nomi che stuzzicano la fantasia, senza esagerare, dei tifosi nerazzurri. A questo si aggiunge il discorso sui rinnovi di Henrikh Mkhitaryan e Stefan de Virj. Però in Viale della Liberazione si lavvora anche alle uscite, necessarie per finanziare il mercato, abbassare il costo rosa e far posto ai nuovi volti. Oltre a chi ha praticamente già salutato per fine contratto e non rinnoverà con certezza, tra i campioni d'Italia figurano anche calciatori fuori dal progetto. Si tratta di Davide Frattesi, reduce da una stagione a dir poco negativa per i suoi standard e di Luis Henrique, che il suo mattoncino lo ha messo nella corsa al Double ma non è considerato il profilo ideale per le necessità della prossima stagione. Entrambi, tra l'altro, hanno mercato e questo aumenta la volontà del club di liberarli.

FRATTESI TRA SERIE A E PREMIER LEAGUE

Per Frattesi la separazione, sfiorata lo scorso gennaio, è ormai inevitabile. Lo stesso centrocampista ha praticamente salutato l'Inter attraverso un post al termine della stagione e ora è in attesa di una chiamata che possa rispettare tutte le aspettative che lo hanno portato a Milano tre anni fa. In Italia l'ex Sassuolo piace a più di un club, perché ha caratteristiche ideali per certe filosofie calcistiche. Inoltre è un classe '99, italiano e in grado, se sta bene fisicamente, di fare la differenza in certi contesti come ha dimostrato anche all'Inter in Champions League. Ad oggi, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, Atalanta (appena affidata a Maurizio Sarri e con Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo), Juventus (dove Luciano Spalletti gli ha affidato spesso una maglia da titolare in Nazionale) e Roma (giocatore ideale per Gian Piero Gasperini, poi sarebbe un profeta in patria) restano in agguato, pronte nei prossimi giorni ad avviare trattative con i nerazzurri, che si aspettano di incassare almeno 25 milioni da questa cessione. Occhio anche alla pista inglese: a gennaio il Nottingham Forest ci provò seriamente, adesso il Tottenham, fresco di salvezza, starebbe valutando la candidatura della mezzala romana.

LUIS HENRIQUE, A VOLTE RITORNANO

La stessa cifra la dirigenza nerazzurra conta di ottenere anche dalla cessione, dopo appena ua stagione, di Luis Henrique. L'esterno brasiliano lo scorso gennaio era stato molto vicino al Bournemouth, ma l'infortunio di Denzel Dumfries e l'assenza di una valida alternativa al neerlandese in rosa hanno convinto la società a trattenerlo a Milano rinviando all'estate ogni discorso. Ecco, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, nonostante il possibile addio di Andoni Iraola, che ha portato The Cherries in Europa League al termine di una stagione esaltante, il club inglese sarebbe pronto a farsi nuovamente avanti per l'ex Marsiglia, che evidentemente resta un pallino a prescindere dalla guida tecnica, che lo considera una possibile stella nella Premier League, se messo nelle condizioni di esprimersi al meglio.

Due cessioni già messe in preventivo da cui il club nerazzurro conta di incassare circa 50 milioni di euro, utili a finanziare il mercato in entrata e soprattutto a far posto a due profili già individuati per rinforzare la rosa attuale, vale a dire un esterno (Marco Palestra) e un centrocampista (Manu Koné o Curtis Jones).