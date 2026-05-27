A Montecarlo c'è stato un chiarimento tra Ausilio e Lukaku dopo quanto accaduto tre estati fa. I due non si parlavano da quella telefonata di 30 secondi, a fare il primo passo è stato l'attaccante belga. I due si sono confrontati e hanno parlato.

Ecco la ricostruzione di quanto accaduto e i paragoni con Skriniar e Icardi. Tre addii dolorosi e diversi per modalità, ma che lasciano un profondo insegnamento. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 15:13
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.