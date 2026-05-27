A Montecarlo c'è stato un chiarimento tra Ausilio e Lukaku dopo quanto accaduto tre estati fa. I due non si parlavano da quella telefonata di 30 secondi, a fare il primo passo è stato l'attaccante belga. I due si sono confrontati e hanno parlato.

Ecco la ricostruzione di quanto accaduto e i paragoni con Skriniar e Icardi. Tre addii dolorosi e diversi per modalità, ma che lasciano un profondo insegnamento.