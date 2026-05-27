Non c'è ancora una posizione ufficiale da parte della Lega Serie A per quel che riguarda la disputa della prossima Supercoppa Italiana. "L’altro giorno, la Lega ha ufficializzato le date per la prossima stagione. Unico appuntamento a mancare, la Supercoppa. E per un motivo semplice: non ci sono ancora né un orizzonte temporale definitivo né una sede", come si legge sul Corriere dello Sport.

Supercoppa Italiana, gli ultimi dubbi su formula, date e luogo

Secondo il quotidiano "in linea di massima, il trofeo, che tornerà alla sfida secca - Inter contro Lazio -, si disputerà a dicembre, probabilmente tra il 22 e il 23. Si dovesse restare in Italia, però, c’è pure un minimo margine per anticipare il match ad agosto. C’è l’ostacolo però della Coppa Italia, visto che la Lazio entrerà nella competizione già nella prima fase. Nel frattempo, si valutano le offerte provenienti da vari paesi esteri, con il Marocco, e Casablanca in particolare, in prima fila. Ma in corsa ci sarebbero anche altre nazioni africane".