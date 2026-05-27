Dopo i trionfi recenti da vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti si appresta a ricevere anche l'ennesimo riconoscimento a titolo personale. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, "sarà consegnato oggi, a Javier Zanetti, il premio Oreste Granillo. Giunto alla ottava edizione il riconoscimento è stato attribuito al vice presidente dell’Inter per la serietà e l’impegno profuso in campo, sempre con la maglia nerazzurra, e per l’attività svolta dall’ex calciatore argentino quale dirigente della società milanese".

Come informa il quotidiano, la cerimonia di premiazione si svolgerà con inizio alle ore 16.30, nella sala Perri della sede della città metropolitana di Reggio Calabria. "Il premio Granillo, organizzato ideato dal giornalista Maurizio Insardà, sarà consegnato a Zanetti dalla figlia del compianto presidente della Reggina, MariaStella Granillo e dal neo eletto sindaco reggino Francesco Cannizzaro. Sarà presente Italo Cucci, presidente della giuria".