Dopo la lunga telenovela per il possibile passaggio di Alessandro Bastoni al Barcellona, sfociata poi in un nulla di fatto, ora il nome del difensore centrale nerazzurro viene accostato a un'altra grande di Spagna, il Real Madrid, il cui allenatore potrebbe diventare Josè Mourinho (sarebbe per lui la seconda avventura alle merengues).

Bisogna attendere qualche giorno: il 7 giugno ci sono le presidenziali con Florentino Perez che vuole lo Special One, mentre il concorrente Enrique Riquelme ha altre idee per la panchina. Se vincerà l'attuale presidente, il Real pagherà 14 milioni di penale al Benfica invece di 7 e Mourinho firmerà un biennale con opzione per la terza stagione.

Mourinho, "doppio sgarbo" all'Inter?

E proprio il tecnico portoghese, secondo Tuttosport, "ha indicato ha indicato la necessità di acquistare due centrocampisti, due terzini e due difensori centrali, fra cui appunto Bastoni. Dunque Mourinho potrebbe diventare per l'Inter una sorta di guastafeste "al quadrato". Perché oltre a voler testare direttamente Nico Paz, riportandolo a Madrid - sempre che il Real non si accordi col Como per lasciarlo un altro anno in riva la lago -, togliendo così l'argentino dal mercato e spegnendo di conseguenza i sogni di Marotta e Ausilio, potrebbe pure tentare l'assalto a Bastoni. In questo caso, però, la situazione in casa Inter non è cambiata rispetto al corteggiamento del Barcellona: chi vuole Bastoni deve mettere sul tavolo una settantina di milioni. Servirà una proposta "indecente", con i nerazzurri che a quel punto potrebbero anche chiedere qualche giocatore non centrale per Mourinho (Arda Guler?).