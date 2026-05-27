Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, non ha mai mancato di ribadire la sua stima e il suo apprezzamento per le qualità dell'esterno Andrea Cambiaso. Ma dell’ultimo anno in bianconero, nonostante alcuni momenti importanti come la rete segnata nel pirotecnico match di San Siro contro l'Inter vinto poi dai nerazzurri per 3.2, rimane l’immagine di un calciatore non in grado di garantire costanza di rendimento, con grosse lacune difensive messe in evidenza anche nel derby contro il Torino. Nel contesto di un club che ambisce a crescere e migliorare, lui non è certo blindato. E quindi, secondo Tuttosport, ecco farsi avanti alcune squadre che potrebbero ambire al difensore di Genova.

Inter occasione di rilancio. Ma occhio a Fabregas



Un pensiero a Cambiaso lo sta facendo per esempio il Como, che ha bisogno di calciatori italiani per le liste UEFA e che vede in Cambiaso le caratteristiche giuste per il calcio di Cesc Fabregas. Ci pensa anche l’Inter che lo vede come un’opportunità e si offre come trampolino di rilancio. E ci pensa, anche se in maniera decisamente meno intensa e più tiepida, anche il Barcellona che però non è andato oltre una semplice richiesta di informazioni. La Juve attende, conscia che la cessione di Cambiaso potrebbe portare un gruzzoletto da reinvestire.