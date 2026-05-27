Mario Gila è stato (per alcuni è ancora) uno dei nomi accostati all'Inter in vista del mercato estivo, dato che il reparto arretrato andrà completato per via degli addii di Sommer tra i pali, di Acerbi, Darmian e forse De Vrij tra i giocatori di movimento.

Gila a scadenza con la Lazio?

In casa Lazio sta per cambiare l'allenatore. Maurizio Sarri ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto coi biancocelesti e al suo posto sta per arrivare Rino Gattuso, ex ct della nazionale italiana, con un accordo biennale. "Rino sa cosa lo aspetta. Provedel, Gila e Romagnoli sono in scadenza nel 2027. Lotito vorrebbe tenere Gila un anno, è disposto a perderlo zero. Lo spagnolo ha già dato segnali di addio. Si rischia il braccio di ferro", è quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, che non si sbilancia invece ulteriormente riguardo alla situazione dell'estremo difensore. Proprio Provedel, infatti, è tra i nomi che circolano per la sostituzione di Sommer.