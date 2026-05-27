Il Corriere della Sera offre oggi un focus sui giovani dell'Inter Under 23 che quest'anno sono riusciti a strappare una chance a Cristian Chivu per esordire con la prima squadra. A partire da Luka Topalovic.

Inter, Topalovic subito protagonista

"E' bastata una manciata di minuti a Luka Topalovic per lasciare il segno in prima squadra - si legge -. Gettato nella mischia a Bologna all’81’, il centrocampista ha servito a Diouf un grande assist per il gol del definitivo 3-3. Il classe 2006, originario di Slovenj Gradec, è uno di quegli elementi che in estate proverà a giocarsi le sue carte per restare agli ordini di Chivu. Agli ordini di Stefano Vecchi, Topalovic ha messo insieme 37 presenze, condite da 4 gol e 6 assist".

Tra i ragazzi dell'Under 23, "il più impiegato è stato il terzino sinistro Matteo Cocchi (3 presenze), seguito dalla punta Mattia Mosconi (due spezzoni). Ma sono scesi in campo agli ordini di Chivu anche Lavelli, Bovo, Kamaté e Spinaccè e tanti altri sono stati aggregati per allungare la panchina e per allenarsi con i più grandi".