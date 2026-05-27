Adesso è ufficiale: Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. Il tecnico toscano ha risolto il contratto con il club biancoceleste e, stando alle ultime notizie circolate, dovrebbe ora iniziare una nuova avventura all'Atalanta.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale