Dopo cinque stagioni, Pedro Rodriguez Ledesma saluta la Lazio. L'attaccante spagnolo, le cui vicende si sono incrociate spesso negli ultimi anni con quelle dell'Inter, dalla doppietta di San Siro dello scorso campionato ai conseguenti fischi ricevuti dai tifosi nerazzurri l'anno dopo, ha salutato i tifosi biancocelesti attraverso i canali ufficiali del club: "Avere la possibilità di vivere qui e giocare per la Lazio è stato meraviglioso, mi resterà nel cuore. Peccato che non abbia avuto la possibilità di fare qualcosa in più, ma me ne vado contento perché ho dato tutto. La Lazio per me è stata un'opportunità. Sono davvero felice di aver trovato questa squadra, è arrivata nel momento giusto e la porterò sempre nel mio cuore".

Il congedo e la profezia: "Lazio, presto alzerai un trofeo"



Analizzando la propria carriera, Pedro rivela di essere stato fortunato per aver fatto un bel percorso che gli ha permesso di vincere trofei importanti come il Mondiale e la Champions League. "Alla fine giocare a questi livelli è stato un privilegio per me, è stato veramente un bel viaggio. Poi finire qua alla Lazio, una squadra con molta storia. Sono molto contento, ho fatto una bellissima carriera e ho dato tutto". Infine un pensiero sui tifosi laziali, "la cosa migliore della Lazio. Aspetto che in un futuro si possa trovare una soluzione, ora è un momento complicato e difficile da gestire mentalmente. Auguro alla società e ai tifosi di poter tornare a stare tutti insieme un giorno. Tante volte verrò allo stadio, in curva o in tribuna. E sono sicuro che presto arriverà anche un trofeo, se lo meritano", conclude.