FC Internazionale Milano e Socios.com, la piattaforma leader del gruppo Chiliz dedicata al fan engagement e ai programmi di reward, annunciano il rinnovo della partnership, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il coinvolgimento diretto dei tifosi nell’universo nerazzurro attraverso il Fan Token $INTER. Grazie all’estensione dell’accordo, i possessori del Fan Token nerazzurro continueranno a partecipare attivamente alla vita del Club, prendendo parte a decisioni dedicate ai tifosi e accedendo a premi ed esperienze esclusive. Lanciato su Socios.com nel 2021 come strumento innovativo di dialogo diretto tra il Club e i suoi sostenitori, il Fan Token $INTER è oggi distribuito in 107 Paesi, a conferma di una community globale in costante crescita. Una diffusione che si traduce anche in un impatto concreto, come dimostra il programma di reward associato, che ha permesso ai tifosi di riscattare biglietti per gare ufficiali, esperienze VIP, merchandising autografato e contenuti esclusivi.

Tutte le iniziative per i fan



Tra le attivazioni più apprezzate figurano l’annuncio delle formazioni tramite lo speaker dello stadio, le foto pre-partita con la bandierina scelta dai tifosi e la possibilità di viaggiare con la squadra in occasione delle trasferte europee. Di recente, i possessori del Fan Token $INTER hanno inoltre potuto incontrare da vicino i propri beniamini durante la “Players Parade” al termine delle gare casalinghe e in occasione di speciali colazioni con le Legend del Club all’Inter HQ la mattina dopo la partita. .