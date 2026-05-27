Il mercato oggi è l'argomento principale quando si parla di calcio, in attesa che inizi il Mondiale che però non vedrà partecipare la Nazionale italiana. Anche in casa Inter si lavora alla prossima stagione, provando a muoversi con i tempi giusti. Sportmediaset fa il punto in tal senso, con gli ultimi aggiornamenti.

Partendo dalle parole di ieri di Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, è vero che ci sono squadre estere su Tarik Muharemovic ma questa rivelazione è modo anche per far lievitare il prezzo. L'Inter lo apprezza da tempo, da quando ha iniziato a giocare con continuità al centro della difesa neroverde. Per quanto riguarda la difesa regge la candidatura di Oumar Solet dell'Udinese, difensore completo, seguito con attenzione da tempo.

Capitolo Denzel Dumfries: l'Inter non pensa di cederlo, è considerato importante e imprescindibile. Il club dovrebbe solo rassegnarsi ad accettare una sua partenza se qualcuno pagasse la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Al contempo è sempre alto l'interesse per Marco Palestra, l'Inter vuole affondare il colpo ma senza partecipare ad aste. A centrocampo sempre occhio alla posizione di Curtis Jones.

In chiusura, due rinnovi: Henrikh Mkhitaryan resta a Milano ancora un anno, Cristian Chivu prolungherà il contratto fino al 2028 con adeguamento dell'ingaggio: di conseguenza la posizione dell'allenatore del Double risulterà fortificata.