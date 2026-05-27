Cresce l'attesa nei Paesi Bassi per conoscere quelli che saranno i 26 convocati da parte del CT Ronald Koeman per il Mondiale ormai imminente. Nel frattempo, i tifosi provano a dare i loro pronostici sulla lista di giocatori che partiranno per il Nord America a inizio giugno: sollecitati dal quotidiano PZC, i tifosi Oranje non hanno dubbi nel definire il pacchetto difensivo già delineato. Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jeremie Frimpong e Nathan Aké sono certi della chiamata, ma secondo i votanti anche Stefan de Vrij, alla fine, riuscirà a strappare la convocazione.

Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Teun Koopmeiners sono i nomi già sicuri del posto a centrocampo, mentre per l'attacco oltre agli inamovibili Cody Gakpo e Donyell Malen, Brian Brobbey e Memphis Depay riscuotono un buon successo. Gli ultimi nomi sono invece delle sorprese: la scelta è ricaduta su Crysencio Summerville, Noa Lang ed Emmanuel Emegha, il che signifca che Vout Weghorst dovrebbe rimanere fuori dall'elenco. Non resta che aspettare le 14.30, quando Koeman annuncerà alla nazione chi farà parte della comitiva.