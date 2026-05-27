Approfondimento video sull'esclusiva pubblicata poco fa sul sito (RILEGGI QUI) a proposito dell'interesse dell'Inter per Palestra e delle valutazioni in corso in casa Atalanta.

Tutti concordi: la freccia di Buccinasco sarebbe un investimento top per il presente, ma soprattutto per il futuro, andando a integrare un ruolo che prevede già il totem Dumfries. Ma che non sia un Lookman-bis...

IL VIDEO
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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