Una miseria a confronto con la Premier League, dove persino l'ultima in classifica incassa di più. Quanto meno l'Inter campione d'Italia può consolarsi per essere il club che ha ricavato di più dalla classifica finale del campionato di Serie A, come ricorda Calcio e Finanza elencandola nel suo complesso.

Nello specifico, per la stagione 2025/26, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento finale è stato stimato in circa 100 milioni di euro. La differenza tra le varie posizioni è significativa: il primo posto garantirà un premio pari a 15,7 milioni di euro, seguito dal secondo con 13,2 milioni e dal terzo con 11,3 milioni. Il quarto classificato riceverà 9,4 milioni, il quinto 8,1 milioni, il sesto 6,9 milioni e il settimo 5,6 milioni.

Volendo essere pignoli, ci sono appena 2,5 milioni di differenza di guadagno tra la prima e la seconda in classifica. Eppure sportivamente questo risultato finale fa tutta la differenza del mondo, visto che una festeggia la vittoria dello Scudetto mentre l'altra è quella che ci va più vicina.

Di seguito la classifica dei ricavi in base al posizionamento finale in Serie A:

Inter – 15,7 milioni di euro

Napoli – 13,2 milioni

Roma – 11,3 milioni

Como – 9,4 milioni

Milan – 8,1 milioni

Juventus – 6,9 milioni

Atalanta – 5,6 milioni di euro

Bologna – 5 milioni di euro

Lazio – 4,4 milioni di euro

Udinese – 3,8 milioni di euro

Sassuolo – 3,1 milioni di euro

Parma – 2,8 milioni di euro

Torino – 2,5 milioni di euro

Cagliari – 2,2 milioni di euro

Fiorentina – 1,9 milioni di euro

Genoa – 1,6 milioni di euro

Lecce – 1,3 milioni di euro

Cremonese – 0,9 milioni di euro

Verona – 0,6 milioni di euro

Pisa – 0,3 milioni di euro