Stagione strepitosa culminata con la qualificazione in Champions League per il Como, voglioso di trattenere ancora in riva al lago Nico Paz nonostante l'interesse dell'Inter. A due giorni di distanza dalla parata per le vie della cittadina, il talento argentino in orbita Real Madrid esprime tutte le sue sensazioni nell'intervista concessa a ComoTv: "È bellissimo vedere i tifosi così contenti, proprio come noi. La verità è che è incredibile. Il momento più incredibile vissuto da quando sono qui".

Come hai vissuto la lontananza dal campo a Cremona? Eri comunque in panchina per sostenerli...

"Sì, abbiamo festeggiato, era un momento speciale, siamo arrivati in Champions per la prima volta. Dovevamo festeggiarlo bene".

Traguardo storico. Come avete vissuto la serata contro la Cremonese?

"Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. È la prima volta che si arriva in Europa, ma non solamente. Anche in Champions League. Una roba incredibile. Penso che lo meritiamo, abbiamo un gruppo incredibile".

Che effetto ti fa vedere tutti i bambini con la tua maglia addosso?

"È bellissimo. Vedere tanti bambini così mi fa orgoglioso, sono il bambino più felice del mondo. Grazie a tutti i tifosi".

Sei stato capo popolo con il microfono sul bus?

"No no, i capi sono Goldaniga e Vigorito. Sono quelli da più tempo qua, sono i crack".

