Di ritorno in Catalogna da Londra, dove si è fermato per qualche giorno per valutare alcune operazioni di mercato tra le quali quella per l'attaccante del Chelsea Joao Pedro, il direttore sportivo del Barcellona Deco conferma che il club blaugrana è al lavoro per consegnare rinforzi ad Hansi Flick in vista della prossima stagione: "Al momento non possiamo dire nulla; ci sono molti giocatori con cui abbiamo parlato brevemente tramite i loro rappresentanti per vedere cosa succederà. Non abbiamo ancora parlato con i club; ci stiamo ancora lavorando".

"Alvarez? Siamo ancora all'inizio"



Deco ha ammesso: "Dovremo ingaggiare alcuni giocatori, ecco perché ci stiamo lavorando". Un modo molto chiaro per dire che ci saranno diversi acquisti per migliorare la rosa anche se tra questi non dovrebbe figurare il nome di Alessandro Bastoni. Tuttavia, non ha voluto menzionare alcun nome, pur precisando: "Conosco abbastanza bene l'entourage di Joao Pedro, ma non è questo il punto". Quando gli è stato chiesto di un altro nome menzionato per rinforzare l'attacco del Barça, Julián Álvarez, Deco non ha voluto escludere l'argentino dell'Atlético Madrid: "Siamo solo all'inizio", ha semplicemente detto.