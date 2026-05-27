Nico Paz potrebbe restare in Serie A, ma al Como. Non all'Inter, quindi, che da tempo cova il sogno di portare in nerazzurro il fantasista argentino. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, "la Champions immancabilmente apre nuovi scenari, prima di tutto sul mercato. A giugno si apre la seconda finestra di recompra a favore del Real, che può riportare Paz alla base per soli 10 milioni. Laggiù il talento non manca, soprattutto nelle zolle di Nico, con Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz, Mastantuono, Palacios, Endrick che torna dal prestito al Lione. Con questi presupposti, la prospettiva di disputare un'annata da titolare in Champions (con la maglia del Como) può essere una soluzione ideale per entrambe le parti".

Nico Paz, nuovo accordo tra Como e Real?

"La sensazione - si legge ancora sulla rosea - è che si sia già aperta una trattativa, che Como e Real stiano studiando un accordo per modificare le clausole del contratto di Paz; oltre alla recompra, gli spagnoli hanno il 50% sull'eventuale futura rivendita e la possibilità di pareggiare le offerte di un altro club. Inoltre, osservando l'atteggiamento di Nico durante la parata in città - fra i più scatenati, in prima fila sul pullman scoperto -, si fa fatica a pensare che abbia le valigie in mano".