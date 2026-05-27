Possibile nuova casa per l'Inter Under 23 a partire dalla prossima stagione. A rendere noto l'eventuale cambio di 'dimora' della seconda squadra dell'Inter è Lacasadic.com che parla di possibilità di addio all'U-Power Stadium di Monza dove la squadra di Stefano Vecchi, nella sua stagione d'esordio, ha giocato le partite in casa.

Per il prossimo campionato di Serie C i nerazzurri stanno valutando il trasferimento allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, impianto che ospita già le gare della Pro Sesto e dell'Alcione Milano, nella stagione appena conclusa, e dove in passato giocavano la Primavera e l'Inter Women. Nel caso in cui l'Inter dovesse decidere di trasferirsi al Breda, l'Alcione cambierebbe casa proprio per lasciare il Breda ai nerazzurri.