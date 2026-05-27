Una Nazionale Under 21 che guarda al futuro. Affidata momentaneamente a Carmine Nunziata, CT dell'Under 20 promosso ad interim vista la reggenza di Silvio Baldini nella Nazionale maggiore, lunedì prossimo giocherà in amichevole a Fontanafredda contro i pari età dell'Albania. Nunziata ha scelto di convocare 23 calciatori, con Berti, Fortini, Guarino e Vavassori che saranno in raduno a Coverciano con la Nazionale maggiore fino a domenica 31: oltre a questi quattro, anche Mascardi, Calvani, Zeroli, Mannini, Okoro e Pafundi hanno già respirato l’aria dell’Under 21.

Sono 9 i calciatori classe 2006 convocati, con Cristian Cama (unico nato nel 2007) che è il più giovane del gruppo. Nella rosa sono stati inseriti due giovani dell'Inter: il difensore Giacomo Stabile, ultima stagione a metà tra Juve Stabia e Bari e l'attaccante Matteo Lavelli. Per entrambi, è la prima convocazione con l'Under 21.

Questa la lista completa:

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);

Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).