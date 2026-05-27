Il post di Marcus Thuram con il trofeo dello Scudetto nella posa iconica che fu di Kobe Bryant, quando vinse uno dei titoli Nba con i Los Angeles Lakers, è diventato un caso di studio. Se ne parla oggi su Tuttosport: il francese è andato così bene sui social da surclassare nei dati anche lo stesso club, che pure ha dato ampio spazio (ovviamente al doppio trionfo conseguito nelle ultime settimane).

Double Inter, l'analisi sui social

"Dallo studio effettuato da Kolsquare, piattaforma specializzata in influencer marketing, i tre contenuti organici più performanti dell'account Inter sono tutti reels girati durante i festeggiamenti, che hanno generato engagement rate fino al 7.08% - si legge su Tuttosport -. Emblematico il caso Thuram: con una singola foto con il trofeo, ha raggiunto un engagement rate del 68.2%, risultato che non ha paragoni nell'account ufficiale del club".