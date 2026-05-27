Henrikh Mkhitaryan va sempre più verso il rinnovo di contratto con l'Inter, ma di giocatori in scadenza coi nerazzurri ce ne sono anche altri, il cui destino sembra segnato (quasi per tutti): non resteranno infatti in nerazzurro Yan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi.

De Vrij, situazione in stand by

"Rimane per il momento in stand by, invece, un altro fascicolo in attesa di definizione - conferma oggi il Corriere dello Sport -. Riguarda Stefan De Vrij, anche lui in bilico, ma ovviamente pronto ad accasarsi altrove se non dovesse arrivare una proposta di rinnovo in cui evidentemente ancora spera. Probabile che in queste ore ci sia un contatto proprio con l’entourage del giocatore per provare a capire eventuali margini per proseguire insieme ancora per un altro anno, proprio come con Mkhitaryan".

De Vrij, futuro da decidere

Nelle settimane scorse ci sono stati rumors che andavano verso direzioni differenti. Una volta si parlava di prolungamento e poi un'offerta che non è invece arrivata. Si attendono sviluppi per le sorti di un giocatore che, in ogni caso, ha vinto e dato tanto alla causa nerazzurra.