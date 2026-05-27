Zingonia, casa dell'Atalanta, centro del mercato esitvo, tra allenatori che verranno e giocatori che possono uscire. In queste ore è stato praticamente definito il passaggio di Ederson al Manchester United, ma i telefoni sono bollenti anche sul fronte interno, come riporta l'edizione bergamasca del Corriere della Sera. Luca Percassi è in linea con Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, ma dall'altro lato del filo c'è il presidente dell'Inter Beppe Marotta che vorrebbe sottrarre agli orobici Marco Palestra. Ma il numero uno di Viale della Liberazione trova occupato.

Il jolly dei nerazzurri di Milano. E di quelli di Bergamo



Il pressing dell'Inter per il ragazzo reduce da un'ottima stagione al Cagliari è forte, ma Percassi cerca di prendere più tempo possibile prima di avviare una trattativa concreta. Serviranno, come vi abbiamo raccontato, delle settimane prima di sedersi al tavolo, ma l’Inter punta già sul modulo: il classe 2005, solo 280 mila euro di stipendio in prestito al Cagliari, nel 3-5-2 di Cristian Chivu potrebbe giocare sia come esterno destro, sia sulla fascia opposta. In Sardegna però Fabio Pisacane l’ha esaltato anche col 4-3-3 usato da Maurizio Sarri, sia come terzino destro che come esterno di centrocampo.