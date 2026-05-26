Il Corriere della Sera offre oggi un focus sul valzer delle panchine in Serie A, che non coinvolge l'Inter: da campione d'Italia in carica, Cristian Chivu potrà godersi un'estate in cui è certo di avere ancora il suo posto. Non solo, a brevissimo firmerà il rinnovo di contratto coi nerazzurri che gli garantirà un ingaggio superiore a quello attuale.

Palestra-Inter, c'è già l'offerta

Cambierà invece timoniere l'Atalanta, nonostante Palladino sia riuscito a centrare la qualificazione alle coppe europee, portando la squadra al settimo posto e garantendo così la partecipazione alla Conference League. I bergamaschi si affiderano a Maurizio Sarri, che secondo il quotidiano "ha preferito Bergamo a Napoli per un motivo ben preciso: ritroverà all’Atalanta Cristiano Giuntoli, d.s. con cui aveva creato all’ombra del Vesuvio la squadra della Grande Bellezza. Poi certo ci sono un altro paio di aspetti stuzzicanti da ponderare: lo aspetta un biennale da 2,7 milioni e la prospettiva di poter contribuire in prima persona all’allestimento della nuova squadra (partiranno Ederson e Palestra per cui l’Inter ha già offerto 40 milioni più 5 di bonus).

Ecco quindi che nelle pieghe di una notizia riguardante la Dea ne arriva una che concerne l'Inter e che potrebbe essere un primo passo fondamentale nella costruzione della prossima rosa. Palestra è un nome che gira da settimane attorno al mercato dei campioni d'Italia, ma che sta diventando sempre più insistente nelle ultime ore.