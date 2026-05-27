Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di F.C. Internazionale, commenta così la notizia del prolungamento della partnership con Socios.com, grazie alla quale i tifosi possessori del fan token $INTER potranno partecipare attivamente alla vita del club: "Il rinnovo della collaborazione con Socios.com ci rende particolarmente orgogliosi perché conferma la validità del percorso intrapreso insieme, con l’obiettivo di mettere sempre più i tifosi al centro del mondo Inter. Il Fan Token $INTER ci ha permesso in questi anni far vivere ai nostri sostenitori la passione nerazzurra in modo innovativo, creando un legame diretto e concreto con il Club. Nelle prossime stagioni queste opportunità non solo verranno confermate, ma ulteriormente ampliate, per offrire esperienze sempre più esclusive e coinvolgenti ai tifosi di tutto il mondo".

Dreyfus, CEO Socios.com: "Inter club tra i più iconici al mondo"



"L’Inter è uno dei club più iconici al mondo e il rinnovo di questa partnership rappresenta un passaggio naturale nella strategia di consolidamento di Socios.com in Italia, uno dei mercati più maturi e ricettivi in Europa", ha dichiarato Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com. "Allo stesso tempo, conferma il nostro posizionamento globale come piattaforma di riferimento per il digital fan engagement. Il Fan Token $INTER continuerà a evolversi come asset dinamico, offrendo ai tifosi nuove opportunità di partecipazione e al Club un canale diretto per dialogare con milioni di sostenitori in tutto il mondo".