Il commissario tecnico della nazionale dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, ha ufficializzato, con qualche minuto di anticipo rispetto alle indicazioni della vigilia, la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte al prossimo Mondiale. Niente da fare per Stefan de Vrij: il difensore dell'Inter, che ha accusato un infortunio nell'ultimo turno di campionato col Bologna, è stato escluso dall'elenco. Le visite alle quali si è sottoposto in giornata non hanno fornito indicazioni convincenti allo staff tecnico arancione. Ci sarà invece regolarmente l'altro nerazzurro Denzel Dumfries.

Altra assenza eclatante, quella di Jeremie Frimpong, che è stato un membro fisso degli Oranje in questi ultimi anni. Ce l'ha fatta invece Vout Weghorst, che sembrava in bilico: rimane fuori Noa Lang. Niente da fare anche per Kees Smit e per il portiere del Genoa Justin Biljow.

Questa la lista definitiva, che Koeman presenterà a breve in conferenza stampa:

Portieri: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Difensori Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Centrocampisti: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marsiglia), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)