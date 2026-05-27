Non solo una semplice festa, ma anche un primo meeting tra operatori di mercato per imbastire le strategie in vista della prossima stagione. Questa, secondo Gianluca Di Marzio, è stata la finalità 'ulteriore' del Galà di Montecarlo per i 30 anni della P&P Sport Management di Federico Pastorello. Che racconta per il suo podcast per Tutto Mercato Web della presenza, tra i numerosi invitati, del direttore sportivo del Liverpool, Richard Hughes; quel Liverpool che è al centro di altre varie situazioni di mercato come quella che riguarda il centrocampista Curtis Jones, inseguito da tempo dall'Inter che ieri aveva come suo rappresentante alla festa il direttore sportivo Piero Ausilio. Inevitabile quindi che tra i due si sia registrato qualche contatto verbale per confrontarsi sul futuro di Jones, anche se ancora c'è una distanza piuttosto importante sulla valutazione che il Liverpool fa del giocatore.

C'è un indiziato forte per la porta



Inter che sta lavorando sempre per quanto riguarda il portiere: Guglielmo Vicario si può definire una pista praticamente sfumata anche se l'Inter ha sempre il pallino dell'italiano: la decisione è comunque quella di puntare su Josep Martinez e prendere Ivan Provedel come secondo affidabile. L'Inter vuole fare uno sforzo importante per Marco Palestra, nei prossimi giorni si vedrà se sussistono le condizioni economiche per l'operazione.