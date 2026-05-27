Dopo la firma del nuovo contratto (che secondo il Corriere dello Sport passerà da circa 2,5 milioni a stagione, fino a sfiorare i 4, bonus compresi), Cristian Chivu si dedicherà assieme alla dirigenza nerazzurra del mercato in entrata e in uscita. Sul quotidiano romano c'è oggi una panoramica di quelli che sono i primi obiettivi che dirigenza e tecnico proveranno a centrare assieme.

Mercato Inter, i primi obiettivi chiesti da Chivu

"Al di là dell’esigenza di irrobustire la difesa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche numerico, alla luce dei diversi addi, Chivu spinge per avere un centrocampista fisico e di rottura, caratteristiche che mancano nella mediana nerazzurra, ma anche un elemento offensivo, rapido, veloce e in grado di saltare l’uomo. Per quanto riguarda il primo ruolo, il nome è quello di Konè (ma occhio anche a Jones seppure abbia un identikit diverso), già “vicinissimo” la scorsa estate. Per il secondo, invece, occorrerà attendere. Il sogno Nico Paz, infatti, rischia di finire nel cassetto e quindi servirà un'alternativa. Nel frattempo, scatterà l’assalto a Palestra, un giocatore che ha fatto innamorare il tecnico rumeno e non solo in casa nerazzurra. Non sarà semplice strapparlo all’Atalanta, ma in viale Liberazione sono pronti a giocarsi fino in fondo la partita".