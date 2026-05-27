Italia ripescata ai Mondiali? “Non credo sia possibile e neanche opportuno”. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha risposto così all'ADNkronos anche ad una domanda sul possibile ripescaggio della Nazionale italiana di calcio alla prossima Coppa del Mondo a causa dei problemi della selezione della Repubblica Democratica del Congo, alle prese con l'allarme dettato dal virus Ebola. Intercettato a margine degli Inclusion Days in corso nella sede di Sky, a Milano, il ministro ha aggiunto: “Le regole spiegano che eventuali sostituzioni vengono fatte all'interno delle stesse confederazioni continentali e quindi credo che non dovremmo pensarci. Penso che una Nazionale come la nostra si debba qualificare sul campo, quindi non credo sia possibile, né opportuno”.

La FIFA ha già dato l'ok alla presenza dei Leopardi



Oltretutto, nei giorni scorsi la FIFA aveva dato il suo via libera alla partecipazione dei Leopardi alla competizione, grazie al raggiungimento di un accordo tra il presidente della Federcalcio locale, Véron Mosengo-Omba, e i vertici federali. La FECOFA ha anche precisato che tutti i giocatori convocati per il Mondiale, così come gran parte dello staff tecnico, vivono e giocano in Europa, motivo per cui il rischio di contagio è praticamente nullo.