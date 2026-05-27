In attesa che alle 14.30 Ronald Koeman comunichi la lista dei convocati dei Paesi Bassi per i Mondiali 2026, dal quotidiano neerlandese AD arrivano alcune anticipazioni: viene data per certa la presenza di Memphis Depay, nonostante da fine marzo abbia giocato solo venti minuti con il Corinthians. Koeman ritiene che siano sufficienti per convocarlo. Sempre secondo il quotidiano, Justin Kluivert si trova attualmente a Zeist per dimostrare di essere in ottima forma in vista dei Mondiali.

De Vrij, visita decisiva. Ma c'è un jolly a suo favore



Si parla anche della situazione di Stefan de Vrij, che ha subito un infortunio all'inguine lo scorso fine settimana. Il difensore dell'Inter si sottoporrà a una visita di controllo proprio oggi. Da questa visita si stabilirà se sarà in grado di giocare. Le liste ufficiali dei convocati devono essere presentate alla FIFA entro il 1° giugno, quindi è possibile che Koeman aspetti ancora un po' prima di decidere se schierare Jurrien Timber e De Vrij. Un giocatore infortunato può essere sostituito anche fino al giorno prima della partita. Questo rende molto probabile la presenza di Timber e De Vrij in rosa.