Come cantava Maurizio Vandelli, tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku 'è scoppiata la pace'. Dopo i ben noti dissapori che hanno accompagnato il secondo addio dell'attaccante belga all'Inter, con quella celeberrima chiamata di 30 secondi che fu il prodromo della rottura, ieri, in occasione del galà per i 30 anni della P&P Sport Management organizzato a Montecarlo da Federico Pastorello, c'è stato un riavvicinamento sostanziale tra i due. La ricostruzione è di Tutto Mercato Web.

Il primo passo lo ha fatto Big Rom



A muoversi per primo è stato l'attaccante del Napoli, chiedendo ad Ausilio: “Ti posso salutare?”, richiesta accolta da Ausilio con un caloroso assenso. Da lì in poi una lunga, lunghissima, chiacchierata dai toni distesi. Adesso la pace tra il direttore sportivo e Lukaku è stata certificata, un chiarimento importante dopo la separazione fin troppo dolorosa di quella brutta estate del 2023. Improbabile che comunque la ritrovata intesta possa portare a delle derive sul mercato dell'Inter, in quanto la storia del belga coi nerazzurri è chiusa da un pezzo.