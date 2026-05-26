Henrikh Mkhitaryan ha detto sì all'Inter e continuerà a giocare, rinviando così l'appuntento con l'addio al calcio di cui si era vociferato nelle scorse settimane. A rivelare la notizia è Sky Sport: il centrocampista armeno viaggia spedito verso il rinnovo di contratto di un anno con il club nerazzurro, con Cristian Chivu che nelle scorse ore aveva speso parole al miele per l'ex Roma.

"Si va verso il rinnovo per Henrikh Mkhitaryan, con l'armeno entusiasta di restare a Milano: il giocatore ha detto sì al club nerazzurro - conferma anche Gianlucadimarzio.com -. Il centrocampista, infatti, ha detto sì all'Inter e ora le parti si troveranno per parlare degli aspetti economici".