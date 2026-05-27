Sono positivi i dati diffusi dalla Lega Serie A riguardo allo sviluppo del massimo campionato nella stagione appena conclusa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, "il dato più significativo è che c’è stato un aumento del 13% dell’audience rispetto al torneo passato. Un’intera giornata di campionato ha avuto in media 7,2 milioni di spettatori, distribuiti per l’81% su Dazn e per il 19% su Sky. Allargando il fronte, un turno di Serie A è il quarto evento più visto in Italia nel 2026 dopo il Festival di Sanremo, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e i playoff mondiali della Nazionale.
"Tra i fattori che hanno prodotto questo risultato anche la lotta alla pirateria. Ancora più significativo il trend di crescita dei ricavi commerciali. Tornando indietro al 2018/19, gli sponsor del campionato erano appena 2, mentre ora si tocca quota 22, grazie ad una diversificazione dell’offerta e di tutte le iniziative collegate".
Autore: Antonio Di Chiara
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