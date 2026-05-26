Il sogno Nico Paz sembra sempre più sfumare per l'Inter, come si legge oggi anche dalle colonne di Tuttosport. "La voglia di Jose Mourinho di valutare il talento argentino in ritiro al Real Madrid, le parole dure di Cesc Fabregas contro i sogni di Javier Zanetti e la qualificazione del Como alla prossima Champions, di fatto, hanno tagliato le gambe alle ambizioni dell'Inter. Il futuro del 21enne nato a Tenerife, infatti, non si discosterà dal recente passato: nella prossima stagione il trequartista mancino o tornerà a Madrid o resterà ancora Como, con il Real che lascerà il ragazzo ancora dodici mesi in Italia per vederlo all'opera pure in Champions e rinviare così la recompra all'estate 2027 quando serviranno 10 milioni - contro i 9 di oggi - per riportarlo a Valdebebas".

Il budget per Nico Paz utilizzato per Palestra?

A questo punto non sarà l'acquisto dell'argentino ad intaccare il budget che sarebbe servito per un colpo del genere (almeno 60-70 milioni). Quello stesso budget potrebbe essere usato per arrivare a un altro giocatore, Marco Palestra, che ieri ha salutato il Cagliari. "È vero che la Dea solitamente preferisce cedere un solo gioiello a sessione e l'indiziato da tempo è Ederson, destinato al Manchester United, ma senza la Champions potrebbero esserci più sacrificati (anche Scamacca è in uscita). Scritto ciò, l'Atalanta difficilmente valuterà Palestra meno di 40 milioni", si legge ancora su Tuttosport.