Subito dopo la diramazione della lista dei convocati per il Mondiale 2026, Ronald Koeman, CT della Nazionale dei Paesi Bassi si è presentato in conferenza stampa per presentare le sue scelte. Partendo, però, dalle assenze, e il primo nome che viene fatto è quello di Stefan de Vrij: "Ancora una volta abbiamo dovuto fare i conti con molti giocatori non in forma. Non potevamo lasciare a casa tutti i giocatori non idonei. Stefan si è infortunato domenica e avrebbe avuto bisogno di dodici o quattordici giorni per tornare in forma. Inoltre, ha giocato poche partite; forse anche questo è il motivo dell'infortunio. Quindi anche questa opzione è stata esclusa".

Fuori anche Frimpong: "Per lui troppi infortuni"



L'altro escluso eccellente è Jeremie Frimpong: "Il quadro generale di questa stagione è che si è infortunato spesso. L'ultima volta è stata contro l'Ecuador, quando è entrato in campo come sostituto ed è stato subito espulso di nuovo. È successo più spesso. Ma ho anche scelto un altro giocatore come ala destra, Summerville".

Le chances mondiali e il fattore caldo



Sulle chance di poter portare a casa questi Mondiali, Koeman preferisce non sbilanciarsi: "Stiamo gareggiando per vincere, ma sono anche realista. So cosa possono offrire le altre nazioni. Ma niente è impossibile, ed è questo il nostro obiettivo. Sono convinto che possiamo arrivare lontano, che siamo difficili da battere. Soprattutto dal punto di vista offensivo, però, ci sono diverse nazioni che possono offrire più di noi. Quindi dovremo trovare altre soluzioni. Abbiamo due avversari nel girone che giocano con cinque difensori. Apporteremo delle modifiche al nostro sistema per poter giocare contro squadre di questo tipo. Non sarà un Mondiale in cui tutti giocano uno contro uno a tutto campo. Farà troppo caldo per questo."