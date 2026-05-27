Forse è troppo grossa per essere vera. Oppure è vera perché sarebbe troppo grossa per essere falsa. Intanto La Stampa oggi nel pezzo di mercato dedicato alla Juventus, dove pare ci sia parecchio lavoro da fare, svela una notizia sorprendente ma fino a un certo punto: su Gleison Bremer si sarebbe già mossa l'Inter. Il brasiliano ad oggi potrebbe rientrare nei sacrifici da fare per sistemare il bilancio, anche perché lui stesso ha già mostrato un certo malumore all'idea di rimanere. Sul contratto c'è una clausola da 58 milioni di euro, ma la sensazione è che la Juventus dovrà accontentarsi di molto meno per cederlo anche perché quella cifra era pre-infortunio e tutti sanno com'è andato il resto della sua carriera. 

L'Inter, sottolinea la testata torinese, ha già mosso passi concreti con il suo entourage ma i bianconeri non faranno, per ovvi motivi, grandi sconti ai campioni d'Italia, sperando che dalla Premier League possa arrivare un'offerta importante per il difensore brasiliano classe '97. Il quale, molti ricorderanno, sarebbe dovuto arrivare a Milano nell'estate 2022, ma poi scelse l'offerta della Juventus.

Sezione: Focus / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 12:39
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.