Ampio spazio alle ultimissime di calciomercato nella puntata in diretta del Salotto di FcInterNews. Le due esclusive su Palestra e De Vrij, ma anche un clamoroso retroscena per la porta nerazzurra. Da Mkhitaryan e Jones fino all'incredibile rumor su Bremer: le ultimissime.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 18:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.