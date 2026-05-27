Si riparte da Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter resta e rinnova, con l'obiettivo di vincere ancora e ripetere quello che a un allenatore in Italia non riesce dal 2019: vincere due Scudetti di fila. Ce la fece Allegri che in realtà era addirittura al quinto consecutivo, mentre in Serie A un club non ce la fa dal 2020 (sempre la Juve ma nel frattempo con Sarri in panchina).

Chivu, rinnovo e poi mercato

Chivu firmerà a breve fino al 2028 con probabile opzione fino al 2029, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, ma le parti non sono ancora entrate nel vivo della negoziazione. I dettagli verranno messi a punto nei prossimi giorni, poi si parlerà di mercato, del budget da circa 50 milioni a cui andranno aggiunte le cessioni di elementi non strategici (Frattesi e Luis Henrique i primi nomi sul tavolo) e forse quella di un "big", che potrebbe essere Dumfries ma anche Bisseck o Bastoni in caso di offerta super.

Chivu, obiettivo Europa. E sarà negli Usa

Il traguardo a cui l'Inter punta è l'Europa, un rilancio rispetto a una stagione nella quale è ancora relativamente fresca la delusione per il ko con il Bodo. In Italia, invece, i nerazzurri ripartiranno consapevoli che quasi certamente saranno di nuovo i favoriti, a meno di clamorosi stravolgimenti dal mercato. Chivu avrà presto a disposizione un blocco affidabile, visto che i convocati per il Mondiale saranno massimo 7-8. Negli Stati Uniti, per il grande evento, ci sarà per qualche gara anche l'allenatore interista, dopo un po' di vacanza.