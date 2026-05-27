L'addio a Yann Sommer e la promozione di Josep Martinez a titolare della prossima stagione spingono l'Inter a cercare un secondo portiere affidabile per la prossima stagione. Uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Ivan Provedel, classe '94 che andrà in scadenza con la Lazio il 30 giugno 2027. E proprio il fatto che l'accordo non abbia scadenza imminente, secondo il Corriere dello Sport, rende la trattativa tra i due club non semplicissima.

Fattore Ringhio

Il quotidiano sportivo romano spiega inoltre che prima di fare qualsiasi tipo di ipotesi sarà necessario aspettare cosa deciderà di fare Gennaro Gattuso, ex ct della Nazionale pronto a prendere l'eredità di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. "Su Provedel, tra l'altro ci sono anche altri club pronti a piombare in caso di addio alla Lazio: tra tutti il Bologna - si legge sul sito del Corsport -. La volontà del portiere - in caso di addio ai biancocelesti - è quella di trovare una squadra che possa permettergli di giocare titolare. Per questo motivo l'ipotesi Inter è affascinante ma di certo non definitiva".

Novità Mamardashvili

Nelle ultime ore, come svelato in esclusiva dalla nostra redazione (LEGGI QUI), è stato proposto all'Inter anche il prestito di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano del Liverpool.