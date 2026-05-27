Presente agli Sky Inclusion Days, l'ex capitano e dirigente del Milan, Paolo Maldini è stato inevitabilmente chiamato a rispondere alle parole di Jerry Cardinale pronunciate qualche giorno fa, in merito ad un eventuale ritorno di Maldini in rossonero. Il proprietario del club di Via Aldo Rossi ha definito la leggenda del club rossonero "one man show", per citare le sue stesse parole. Dichiarazioni alle quali Maldini risponde brevemente ma senza giri di parole: "Considera il mio one man show? Si risponde da solo" ha detto sinteticamente e seccamente prima di dribllare le domande sull'ipotesi di futuro in FIGC.

Niente risposte sul discorso Federazione italiana, ma l'ex DT del Milan non chiude la pista turca del Fenerbahce, dove potrebbe andare in qualità di consulente del candidato alla presidenza del club di Istanbul Hakan Safi: "Safi è un amico, lui è uno dei candidati alla presidenza, vediamo, dovesse vincere le elezioni, cosa succederà".