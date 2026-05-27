Presente agli Sky Inclusion Days, l'ex capitano e dirigente del Milan, Paolo Maldini è stato inevitabilmente chiamato a rispondere alle parole di Jerry Cardinale pronunciate qualche giorno fa, in merito ad un eventuale ritorno di Maldini in rossonero. Il proprietario del club di Via Aldo Rossi ha definito la leggenda del club rossonero "one man show", per citare le sue stesse parole. Dichiarazioni alle quali Maldini risponde brevemente ma senza giri di parole: "Considera il mio one man show? Si risponde da solo" ha detto sinteticamente e seccamente prima di dribllare le domande sull'ipotesi di futuro in FIGC.

Niente risposte sul discorso Federazione italiana, ma l'ex DT del Milan non chiude la pista turca del Fenerbahce, dove potrebbe andare in qualità di consulente del candidato alla presidenza del club di Istanbul Hakan Safi: "Safi è un amico, lui è uno dei candidati alla presidenza, vediamo, dovesse vincere le elezioni, cosa succederà".

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 27 maggio 2026 alle 19:54
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi