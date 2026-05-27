Con il termine della stagione 2025/26 la UEFA ha messo mano al proprio statuto, cambiando il quadro delle possibili sanzioni disciplinari da infliggere a federazioni membri e ai relativi club. Il massimo organo del calcio europeo, prima della modifica, prevedeva un totale di 16 possibili provvedimenti, che però ora passano a essere solo 15, visto che la sconfitta a tavolino è stata eliminata completamente.

Le possibili sanzioni per federazioni e rispetti club sono adesso scese a 15 e sono le seguenti:

- avvertimento

- richiamo

- ammenda

- annullamento del risultato di una partita

- ordine di rigiocare una partita

- detrazione punti

- svolgimento di partite a porte chiuse

- chiusura totale o parziale dello stadio

- disputa di una partita in un paese terzo

- trattenimento dei ricavi provenienti da una competizione UEFA

- divieto di registrare nuovi giocatori nelle competizioni UEFA

- limitazione del numero di giocatori che un club può registrare per partecipare alle competizioni UEFA

- squalifica dalle competizioni in corso e/o l’esclusione da competizioni future

- ritiro di un titolo o di un premio

- ritiro di una licenza