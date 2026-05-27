Beppe Bergomi è convinto che Gerry Cardinale abbia fatto bene a fare tabula rasa, mandando via tutta la dirigenza e il tecnico Massimiliano Allegri dopo la mancata qualificazione alla Champions League del Milan: "Non sono rimasto sorpreso, bisogna fare chiarezza - ha spiegato lo Zio a 'Tutti Convocati' su Radio 24 -. La storia ci dice che il Milan riparte bene dopo aver preso delle scelte drastische, per me è ststa fatta la cosa giusta. Ibrahimovic? Può dare il suo contributo, se toglie un po' del suo ego può dare consigli giusti. Paolo Maldini mi ha insegnato che il grande giocatore non diventa automaticamente un grande dirigente, ma con umiltà si può crescere. Vedremo le scelte che faranno i rossoneri, questo è un momento di ripartenza. In queste ore sto sentendo dei nomi che mi stuzzicano per il post-Allegri. Il calcio è quello che ci fa vedere Cristian Chivu all'Inter o Fabregas al Como, che è una squadra che mi godo seduto sul divano".