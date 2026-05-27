Massimo Tarantino resta il responsabile del settore giovanile dell'Inter. Ieri pomeriggio, come riporta Tuttosport, è arrivata la firma sul rinnovo di contratto. "Alla luce del lavoro svolto in questi anni un step scontato, eppure le cose avevano preso tutt’altra piega nei mesi scorsi", si legge sul quotidiano. E' infatti noto che il dirigente era a un passo dal trasferirsi a Roma.

Tarantino resta con l'Inter

"A dicembre Tarantino riceve la chiamata del suo ex allenatore ai tempi del Napoli, Claudio Ranieri, che gli offre 5 anni di contratto (a partire dal primo luglio 2026) per rifondare e rilanciare il settore giovanile della Roma. Una proposta tecnicamente ed economicamente molto allettante. Tanto che il dirigente di origine palermitana accetta al volo. Peccato che qualche mese dopo l’accordo salti. La cacciata di Ranieri da parte dei Friedkin, dopo la guerra persa contro Gian Piero Gasperini, fanno sì che il pre-contratto siglato da Tarantino non venga depositato. Da corteggiato e conteso l’ex terzino si ritrova a spasso. A quel punto l’Inter decide di richiamarlo all’ovile, proponendogli il prolungamento del contratto".

Tarantino, la stima di Marotta

Questo anche perché Tarantino gode della grande stima di Beppe Marotta come anello di congiunzione tra prima squadra e giovanili. In ogni caso a rafforzare l'apparato dirigenziale del vivaio ci sarà Fuivio Pea, che "fungerà da direttore tecnico per quanto riguarda le formazioni dall’Under 20 in giù".